Задержки и отмены рейсов в России 15 октября: онлайн-табло

Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает трудности. По состоянию на 15 октября 2025 года фиксируются задержки и корректировки расписания как на внутренних, так и на международных направлениях. Пассажирам советуют проявлять внимательность, сохранять спокойствие и заблаговременно уточнять актуальное время вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.