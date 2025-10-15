Задержки и отмены рейсов в России 15 октября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 15 октября 2025 года.
Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает трудности. По состоянию на 15 октября 2025 года фиксируются задержки и корректировки расписания как на внутренних, так и на международных направлениях. Пассажирам советуют проявлять внимательность, сохранять спокойствие и заблаговременно уточнять актуальное время вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 15 октября.
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Нижнекамска и Уфы. По состоянию на 08:30 мск ограничения в Нижнем Новгороде уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Cколько рейсов задерживается сейчас.
Москва.
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 9 вылетов до Волгограда, Калининграда, Сочи, Ижевска, Кирова, Саратова. Отменен один рейс в Волгоград. Задержка при посадке ожидается у 20 рейсов. Среди направлений — Стамбул, Красноярск, Дели, Киров, Владивосток, Саратов, Денпасар. Отменен один рейс из Астрахани и два из Калининграда.
В Домодедово задержано 5 рейсов в Ижевск, Стамбул, Сочи, Каир и Нячанг. Отменен рейс на Пхукет. Прилетят с опозданием 12 рейсов. Среди направлений — Куляб, Норильск, Якутск, Нячанг, Благовещенск, Хургада.
Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Стамбул и Даламан. С опозданием прилетит 6 самолетов из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Антальи, Монастира.
Санкт-Петербург.
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Уфу, Нижнекамск и Волгоград. С опозданием прилетит 2 самолета из Екатеринбурга и Нижнекамска. Отменен не обнаружено.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Уфу и Москву. На прилет задержано 4 рейса из Екатеринбурга, Москвы и Антальи.