Российский боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен через телефон

Бойцы ВСУ сдаются в плен с помощью бота.
Военные ВСУ сдаются в плен под Купянском с помощью бота. Об этом рассказал командир группы БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии с позывным «Контора».
«Разбрасываем (агитационные листовки. — прим. ред.), расчеты разбрасывают их над позициями противника, как озвучивают определенные подразделения, которые занимаются приемом заявок с той стороны», — цитирует «Контору» РИА Новости. По его словам, после этого происходит обратная связь. Военные пишут боту, а затем получают инструкции о действиях.
В ночь на 15 октября дежурные подразделения ПВО успешно уничтожили и перехватили 59 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 17 дронов были сбиты над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской областью, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Черного моря, а также по одному беспилотнику — над Брянской, Курской и Орловской областями. Карта атаки ВСУ — в материале URA.RU.