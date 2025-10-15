Ричмонд
В Пермском крае женщина спасла двоих детей из горящего дома

В результате пожара никто не пострадал и жертв нет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 15 октября в деревне Атняшка Чернушинского округа произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании на улице Средней поступило в экстренные службы в 01.54. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные — 13 человек личного состава и 5 единиц техники. К моменту их приезда пламя охватило крышу дома и веранду.

До прибытия спасателей из горящего здания успел самостоятельно выбраться один человек. Еще трое, включая двоих детей, были выведены из огня благодаря матери, которая разбудила детей и вывела их через дверь на улицу.

В результате пожара никто не пострадал и жертв нет.

Огонь удалось локализовать в 02.12, а полностью ликвидировать — через четыре минуты, в 02.16. Общая площадь возгорания составила 86 квадратных метров.

Причины пожара и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Данные предварительные и могут быть уточнены.