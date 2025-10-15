Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ейском районе вводят режим повышенной готовности с 15 октября

Режим повышенной готовности вводится в Ейском районе из-за рисков ЧС.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 79% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: соцсети

В Ейском районе вводят режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписано главой района Романом Бубликом 14 октября.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, решение принято в связи с возрастающей вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Осенью и зимой повышается риск сильных дождей, ливней с грозами, сильного ветра с порывами до 20 м/с и выше, а также снега и гололедицы. Возможны затопления территорий, вызванные нагонными явлениями в Азовском море.

Кроме того, в администрации отмечают, что в связи с проведением спецоперации существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных взрывами в результате ракетных атак или ударов беспилотных летательных аппаратов.

Режим «Повышенная готовность» водится с 12:00 15 октября для органов управления и сил Ейского районного звена территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.