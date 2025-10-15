В Ейском районе вводят режим повышенной готовности с 15 октября

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, решение принято в связи с возрастающей вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Осенью и зимой повышается риск сильных дождей, ливней с грозами, сильного ветра с порывами до 20 м/с и выше, а также снега и гололедицы. Возможны затопления территорий, вызванные нагонными явлениями в Азовском море.