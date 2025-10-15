В Перми бизнесмен выпрашивал 4 млн рублей за подделку экспертизы

Бизнесмен из Перми выпрашивал у предпринимателя 4 миллиона рублей за подделку экспертизы, сообщает краевое СУ СКР.
Как рассказывает управление, преступная схема начала действовать 3 мая 2024 года, когда предприниматель узнал о деле, рассматриваемом в Арбитражном суде Удмуртии. Мужчина обратился к истцу и сообщил, что он руководитель фирмы, которая будет проводить назначенную судом экспертизу.
Бизнесмен рассказал, что он якобы может повлиять на заключение, хотя сам не входил в состав комиссии, а эксперты ему не подчинялись. Получивший предложение мужчина обратился за помощью и рассказал об инциденте сотрудникам УФСБ по Пермскому краю. Всё дальнейшее происходило под их контролем.
«В течение двух месяцев фигурант вводил потерпевшего в заблуждение относительно своей возможности повлиять на выводы экспертов, которые ему не подчинялись и не являлись работниками его организации», — рассказывает СУ СКР по Пермскому краю.
В июле того же года главе фирмы передали 4 миллиона рублей, с которыми он был задержан следователями СКР и сотрудниками ФСБ. В отношении руководителя возбудили дело по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы условно и штраф.