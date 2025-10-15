Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана: как с этим связаны санкции Запада

По оценкам участников рынка грузоперевозок, примерно 10 тысяч грузовиков все еще ожидают возможности пересечь границу между КНР и Казахстаном. Причины образования очередей связаны не только с праздничными днями, но и с техническими трудностями: в Комитете государственных доходов Казахстана сообщили, что на одном из крупнейших КПП — «Нур Жолы» — заторы возникли из-за нехватки бланков разрешений, выдаваемых КНР для осуществления грузоперевозок. Система координации действий пограничных служб двух государств не справилась с наплывом грузового транспорта, в результате чего Астана и Пекин были вынуждены договариваться о расширении квот на выдачу разрешительных документов.