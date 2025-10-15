Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана: как с этим связаны санкции Запада

На границе Казахстана и России скопилось около 2,5 тысячи грузовиков.
На границе между Казахстаном и Россией образовалась очередь, насчитывающая порядка 2,5 тысячи грузовых автомобилей. Причиной заторов стали ужесточенные таможенные проверки товаров, находящихся под антироссийскими санкциями, сообщает «Лента.ру».
Логистические компании отмечают, что задержки в перевозках достигают от трех до пяти дней. Это обстоятельство вынудило перевозчиков повысить тарифы, а также рассматривать альтернативные маршруты через российско-китайскую границу. Подробнее — в материале URA.RU.
Когда начались проблемы.
Фактически очереди на казахстанских КПП начались с середины сентября
Очереди на контрольно-пропускных пунктах Казахстана начали формироваться еще в середине сентября. Об этом сообщил соучредитель «Сервисной Логистической Компании» («СЛК») Дмитрий Аржаных. С аналогичной датой выступила и Юлия Супрун, представляющая компанию «КИТ», отметив, что усиленные проверки стартовали после 15 сентября. Участники рынка отмечают, что сложности были замечены компаниями в разное время, однако впоследствии все перевозчики оказались вынуждены ожидать досмотра, что привело к возникновению заторов на границе.
Руководитель отдела логистики компании «Юнитрейд» Кирилл Лахин сообщил «Коммерсанту», что уже в тот период задержки при перевозке грузов через территорию Казахстана достигали трех-пяти суток. Транспортные компании были вынуждены повысить тарифы на перевозки, а также выбирать альтернативные маршруты, направляя грузы в обход Казахстана — через российско-китайскую границу.
Гендиректор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий связал возникновение очередей с ужесточением требований к таможенному контролю со стороны казахстанских властей. По его мнению, государственные органы Казахстана приняли меры по выявлению каналов поставки «серого импорта» из Китая в Россию.
Причина скопления грузовиков.
В начале октября ситуация усугубилась из-за закрытия всех КПП
В начале октября ситуация на границе между КНР и Казахстаном значительно осложнилась в связи с закрытием всех КПП, что привело к увеличению очередей. Причиной временного прекращения работы пограничных переходов стали национальные праздники в Китае: с 1 по 3 октября в стране отмечали День образования КНР, а 6 октября проходил Праздник середины осени. Как подчеркнул Аржаных, пересечение границы Казахстана автотранспортом стало затруднено вне зависимости от страны регистрации транспортных средств и направления их следования.
Скопление большегрузных автомобилей на китайско-казахстанской границе по-прежнему оказывает существенное влияние на грузоперевозки в Россию. Согласно информации Logirus, крупнейший автомобильный пункт пропуска «Достык — Алашанькоу» способен обслуживать не более одной тысячи транспортных средств в сутки, однако сейчас его работа фактически парализована.
По оценкам участников рынка грузоперевозок, примерно 10 тысяч грузовиков все еще ожидают возможности пересечь границу между КНР и Казахстаном. Причины образования очередей связаны не только с праздничными днями, но и с техническими трудностями: в Комитете государственных доходов Казахстана сообщили, что на одном из крупнейших КПП — «Нур Жолы» — заторы возникли из-за нехватки бланков разрешений, выдаваемых КНР для осуществления грузоперевозок. Система координации действий пограничных служб двух государств не справилась с наплывом грузового транспорта, в результате чего Астана и Пекин были вынуждены договариваться о расширении квот на выдачу разрешительных документов.
Почему Казахстан принял такую позицию.
Фуры стоят в очереди от трех до пяти дней
К скоплению грузовиков на КПП привело ужесточение таможенного контроля Казахстаном. Это произошло на фоне участившихся контактов между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и США Дональдом Трампом, который поднимал вопрос о новых ограничениях против России. В сентябре лидеры провели как минимум два телефонных разговора, в ходе которых обсуждали торговые вопросы, включая введенные Штатами пошлины на казахстанские товары.
В тот же период Токаев во время визита в США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили пути урегулирования конфликта, а Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Официальная позиция Казахстана, озвученная в декабре 2024 года вице-премьером Сериком Жумангариным, заключается в том, что республика не будет соблюдать санкции против России в ущерб собственным производствам, но и не станет платформой для их обхода. Позже МИД республики опроверг помощь Москве в обходе международных ограничений.
Эксперты отмечают, что, несмотря на публичные заявления, власти Казахстана во многом вынуждены соблюдать антироссийские ограничения, связанные с параллельным импортом. Политолог Роман Юнеман указывает, что Астана не всегда сопротивляется этому давлению, в отличие от других стран региона, и усомнился в прямом влиянии встречи Токаева и Зеленского на ужесточение пограничного контроля.
Как решают вопрос.
На фоне скопления грузовиков участился диалог Путина и Токаева
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин 7 октября встретился с вице-премьером Сериком Жумангариным. Стороны обсудили ситуацию на границе, акцентируя необходимость совместного противодействия «серому импорту».
На этом фоне активизировался диалог президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Были проведены встреча в Душанбе и телефонный разговор, а также анонсирован государственный визит Токаева в Россию 12 ноября.
Правительство Казахстана, в свою очередь, обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой признать ситуацию барьером для торговли. МИД России подтвердил, что проблема обсуждается с правительством Казахстана на всех уровнях, включая посольство в Астане.
Как долго продлится проблема.
Потоцкий сообщил, что вопрос скопления грузовиков на границе России и Казахстана решается на уровне правительств двух стран. Эксперт отметил, что российская сторона пообещала решить проблему в течение одной-двух недель, а также указал на влияние государственных праздников Китая на ситуацию.
Аржаных подтвердил улучшение на границе с Казахстаном, однако указал на более серьезное скопление фур на казахско-китайской границе, где ситуация не улучшается из-за санкционных ограничений. Политолог Роман Юнеман, в свою очередь, усомнился, что эта проблема негативно повлияет на двусторонние отношения между Казахстаном и Россией, учитывая множество связывающих их факторов.