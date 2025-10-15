Ричмонд
Омич на иномарке без номеров устроил ночную погоню с перестрелкой

Водитель не подчинился требованию об остановке.

В Омске задержан водитель, устроивший опасную погоню с полицией. Все началось с того, что сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, похожий на разыскиваемый за оставление места ДТП и к тому же без номерных знаков. Об этом сообщает Ирина Волк.

Водитель не подчинился требованию об остановке и резко увеличил скорость. Во время преследования он грубо нарушал ПДД: превышал скорость, выезжал на встречную полосу и хаотично маневрировал. После того как нарушитель выехал на трассу Омск-Муромцево, полиция была вынуждена применить оружие — после предупредительного выстрела последовали прицельные в колеса. На проселочной дороге автомобиль удалось остановить, а водителя — задержать. Суд назначил ему 10 суток административного ареста, а его машина отправлена на штрафстоянку.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
