Омич на иномарке без номеров устроил ночную погоню с перестрелкой

Водитель не подчинился требованию об остановке и резко увеличил скорость. Во время преследования он грубо нарушал ПДД: превышал скорость, выезжал на встречную полосу и хаотично маневрировал. После того как нарушитель выехал на трассу Омск-Муромцево, полиция была вынуждена применить оружие — после предупредительного выстрела последовали прицельные в колеса. На проселочной дороге автомобиль удалось остановить, а водителя — задержать. Суд назначил ему 10 суток административного ареста, а его машина отправлена на штрафстоянку.