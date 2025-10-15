Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 15 лет тюрьмы. Милиция задержала 15-летнего учащегося могилевского колледжа

В Могилеве милиция задержала 15-летнего учащегося одного из местных колледжей. По информации МВД, у подростка нашли особо опасное психотропное вещество. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Смартпресс

Правоохранители сообщили, что учащийся работал на интернет-наркошоп. Куратор ему поручал забирать оптовые партии «товара», фасовать его и делать закладки в Могилеве и Кричеве — подросток это выполнял.

«За распространение наркотических веществ», — так ответил он на вопрос, за что был задержан. Видео с задержанным опубликовало МВД.

По месту жительства подростка и при нем нашли и изъяли 300 г психотропного вещества 4-СМС. Следователи возбудили уголовное дело.

МВД напомнило, что уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет. И наказание за это — только лишение свободы.