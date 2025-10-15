До 15 лет тюрьмы. Милиция задержала 15-летнего учащегося могилевского колледжа

Правоохранители сообщили, что учащийся работал на интернет-наркошоп. Куратор ему поручал забирать оптовые партии «товара», фасовать его и делать закладки в Могилеве и Кричеве — подросток это выполнял.
«За распространение наркотических веществ», — так ответил он на вопрос, за что был задержан. Видео с задержанным опубликовало МВД.
По месту жительства подростка и при нем нашли и изъяли 300 г психотропного вещества 4-СМС. Следователи возбудили уголовное дело.
МВД напомнило, что уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет. И наказание за это — только лишение свободы.