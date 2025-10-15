В Уфе из-за отказа тормозов большегруз устроил массовую аварию с погибшими.

В Уфе сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с двумя погибшими.
По предварительным данным, на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза. Фура на скорости столкнулась с 11 автомобилями.
В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте. Информация по пострадавшим уточняется. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Также на месте ДТП работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления.
Ранее «Башинформ» публиковал подробности смертельной аварии на трассе М-5 в Туймазинском районе, где после жесткого столкновения «Деу Нексии» с грузовиком «Скания» погибли три человека, в том числе ребенок.