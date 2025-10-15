Уральца отправили в колонию за убийство знакомой в новогоднюю ночь

Жителя Сысертского района признали виновным в убийстве знакомой в новогоднюю ночь. Криминальная история произошла 31 декабря 2024 года в поселке Большой Исток. 40-летний мужчина распивал спиртное у себя дома с 37-летней знакомой, когда между ними возник конфликт, переросший в драку.
«Подсудимый стал избивать обидчицу руками, а затем, вооружившись попавшейся под руку стамеской, начал наносить удары потерпевшей и этим предметом. Столярным инструментом злоумышленник нанес женщине несколько ударов в область шеи и груди. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — рассказали подробности в СУ СКР по Свердловской области.
О произошедшем мужчина рассказал своей родственнице только 3 января, а затем сам позвонил в территориальный отдел полиции и дал чистосердечное признание.
40-летнего уральца признали виновным в убийстве. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.