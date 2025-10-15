Уральца отправили в колонию за убийство знакомой в новогоднюю ночь

«Подсудимый стал избивать обидчицу руками, а затем, вооружившись попавшейся под руку стамеской, начал наносить удары потерпевшей и этим предметом. Столярным инструментом злоумышленник нанес женщине несколько ударов в область шеи и груди. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — рассказали подробности в СУ СКР по Свердловской области.