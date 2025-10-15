Ричмонд
Новосибирец с ножом пытался ворваться в чужую квартиру, угрожая жильцам расправой

Мужчина уже ранее был судим.

Источник: Без источника

Житель Новосибирска пытался проникнуть в чужую квартиру на улице Столетова. Он вел себя неадекватно, угрожая ножом и физической расправой, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Происшествие случилось вечером 14 октября. Жильцы рассказали, что мужчина требовал впустить его в квартиру, выражаясь грубой нецензурной бранью и угрожая расправой.

На место прибыли силовики, которые задержали правонарушителя. Его доставили в полицию.

Уточняется, что задержанным оказался уже ранее судимый новосибирец.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

ИА Сибинформ