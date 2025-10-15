Ричмонд
В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА: жителей предупредили об ограничениях интернета

Жителей Свердловской области предупредили о возможной атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На территории Свердловской области введен особый режим реагирования на возможную атаку беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение опубликовал департамент информационной политики региона.

В заявлении ведомства указывается, что в связи с введением особого режима возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. При этом подчеркивается, что все государственные учреждения региона продолжают работать в штатном режиме.

Добавляется, что специальные службы в настоящее время осуществляют постоянный мониторинг оперативной обстановки. На промышленных предприятиях региона действует собственный, заранее утвержденный порядок реагирования на возможные атаки беспилотников.

Ранее KP.RU сообщал, что 8 октября несколько предприятий Свердловской области ввели специальный упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников, предусматривающий эвакуацию работников.

