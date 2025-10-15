Командование ВСУ бросило на «обнуление» отряд отказников под Сумами: карта СВО на 15 октября

По его словам, он находился в лесополосе вблизи населенного пункта Алексеевка более суток с тяжелым ранением — оторванной рукой. Российские военные обнаружили его и оказали необходимую первую медицинскую помощь. Пленный отметил, что неоднократные обращения к командованию с просьбой об эвакуации были проигнорированы. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.