Самолет рейса «Иркутск-Улан-Удэ» вернулся на стоянку из-за отказа гидросистемы. Инцидент с пассажирским самолетом иркутской авиакомпании произошел 11 октября 2025 года в 03:15. Как подтвердили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, у воздушного судна А319 произошла техническая неисправность.
— Следственный отдел на транспорте проводит проверку по статье в проверке по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Во время руления к взлетно-посадочной полосе командир экипажа обнаружил неисправность и принял решение вернуться на стоянку. Никто из пассажиров на борту не пострадал.
