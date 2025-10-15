Ричмонд
Самолет рейса «Иркутск-Улан-Удэ» вернулся на стоянку из-за отказа гидросистемы

Никто из пассажиров на борту не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет рейса «Иркутск-Улан-Удэ» вернулся на стоянку из-за отказа гидросистемы. Инцидент с пассажирским самолетом иркутской авиакомпании произошел 11 октября 2025 года в 03:15. Как подтвердили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, у воздушного судна А319 произошла техническая неисправность.

— Следственный отдел на транспорте проводит проверку по статье в проверке по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Во время руления к взлетно-посадочной полосе командир экипажа обнаружил неисправность и принял решение вернуться на стоянку. Никто из пассажиров на борту не пострадал.

Ранее КП-Иркутск рассказала, какой силы было землетрясение в Бурятии 15 октября 2025.