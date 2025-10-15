В новосибирском баре мужчина спровоцировал драку и получил травмы

Инцидент произошел вечером 14 октября в одном из баров на улице Комсомольской в Новосибирске. В заведении сработала кнопка тревожной сигнализации. К прибытию экипажей группы быстрого реагирования на полу лежал мужчина без сознания и с видимыми следами побоев. Охранники вызвали скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба АБ «ГВАРДИЯ».
По словам персонала, потере сознания предшествовала драка. Посетитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, приставал к гостям и провоцировал конфликт. Когда его пытались успокоить, он бросил в посетителей бутылку текилы.
Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали его. Ущерб заведению от его действий составил около 2,5 тысячи рублей.