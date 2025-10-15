В Приангарье полицейские задержали закладчиков, сбывавших наркотики в нескольких городах области

В ходе работы с задержанным оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД вышли на след еще одного иностранца, который может быть причастен к распространению наркотических средств. В телефоне подозреваемого были обнаружены координаты закладок с запрещенными веществами на территории городов Слюдянка и Байкальск. Всего полицейскими изъято 39 свертков общей массой около 15 граммов.