В Приангарье полицейские задержали закладчиков, сбывавших наркотики в нескольких городах области

В Приангарье полицейские задержали закладчиков, сбывавших наркотики в нескольких городах области. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Двадцатилетние жители ближнего зарубежья прятали наркотики в Иркутске, Байкальске и Слюдянке. В ходе патрулирования улиц в рабочем поселке Марково Иркутского района сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. Полицейские проследили за ним и предположили, что гражданин может быть причастен к распространению наркотических средств.

Сотрудники ОВД проверили документы 20-летнего жителя ближнего зарубежья, а в последующем нашли у него около 17,5 граммов запрещенного вещества.

В ходе работы с задержанным оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД вышли на след еще одного иностранца, который может быть причастен к распространению наркотических средств. В телефоне подозреваемого были обнаружены координаты закладок с запрещенными веществами на территории городов Слюдянка и Байкальск. Всего полицейскими изъято 39 свертков общей массой около 15 граммов.

В настоящий момент следователями возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшее разбирательство продолжается.