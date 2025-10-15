Актер Хазанов набросился на журналиста из-за вопроса о проданных домах

Российский актер Геннадий Хазанов набросился с кулаками на журналиста — артисту не понравился вопрос о проданных домах и квартирах. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.
Корреспонденты встретили юмориста после спектакля. Хазанов не смог прокомментировать новые слухи о проданной недвижимости. Кроме того, артист ушел от ответа на вопрос, собирается ли уезжать из России.
Позже у подъезда дома на Арбате, Хазанов попытался начать драку с репортером, уточнили в публикации.
До этого народный артист РСФСР не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что он продает свою недвижимость в России. При этом спектакли с участием актера все еще анонсируются в репертуарной сетке российских театров.
13 октября стало известно, что Хазанов якобы продал почти всю свою недвижимость в стране за 700 миллионов рублей. В числе объектов — квартиры на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича, а также дом с участком в селе Дубки и жилье в поселке Сосны.