Исчезнувшая после школы 13-летняя девочка может находиться в Перми

Девочка, которая в возрасте 13 лет исчезла после похода в школу, может находиться в Перми, сообщает отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о школьнице, которая исчезла в Нытве днём 14 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 13-летняя Ксения Бесараб ушла из дома в школу, а после уроков не вернулась назад. Вечером того же дня волонтёры поисковых отрядов приступили к поискам ребёнка. Утром 15 октября поиски продолжились.
В это же время поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» опубликовал обновлённую ориентировку и снимки с камер видеонаблюдения. На них заметно силуэт девочки и одежду, в которой она находилась в момент исчезновения. Кроме того, «Регион59 — поиск пропавших людей» сообщил, что ребёнок может находиться в другом городе.
«14 октября 2025 года ушла из школы и домой не вернулась. С тех пор её местонахождение неизвестно. Может находиться в г. Пермь», — рассказали волонтёры.
Все, кому известно о том, где может находиться пропавшая девочка, могут сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 8−912−880−41−60 — волонтёры.