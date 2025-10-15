В США заговорили о проблемах с поставками Tomahawk Украине

Ранее директор оборонной программы аналитического центра Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон сообщила, что США способны предоставить Украине лишь ограниченное количество крылатых ракет Tomahawk — от 20 до 50 единиц. Это, по мнению экспертов, не окажет значительного влияния на развитие боевых действий. В свою очередь, бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан уточнил, что на вооружении США находится 4150 ракет Tomahawk, однако из 200 закупленных с 2022 года более 120 уже были использованы..