В Самаркандской области инспектор ДПС едва не погиб из-за агрессивного водителя

Vaib.uz (Узбекистан. 15 октября). В социальных сетях активно обсуждается видео, снятое в Самаркандской области: на кадрах инспектор ДПС регулирует движение на оживлённом участке дороги. В этот момент водитель небольшого грузовика совершает опасный манёвр — резко подрезает ехавший рядом большегруз, вынуждая тот уйти в сторону. В результате многотонный автомобиль буквально в нескольких сантиметрах проносится мимо инспектора.