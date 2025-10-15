Ричмонд
В Самаркандской области инспектор ДПС едва не погиб из-за агрессивного водителя

Vaib.uz (Узбекистан. 15 октября). В социальных сетях активно обсуждается видео, снятое в Самаркандской области: на кадрах инспектор ДПС регулирует движение на оживлённом участке дороги. В этот момент водитель небольшого грузовика совершает опасный манёвр — резко подрезает ехавший рядом большегруз, вынуждая тот уйти в сторону. В результате многотонный автомобиль буквально в нескольких сантиметрах проносится мимо инспектора.

Источник: Vaib.Uz

На видео хорошо видно, что ещё секунда — и дорожный инспектор мог бы попасть под колёса. Только быстрая реакция самого инспектора и водителя второго грузовика предотвратили трагедию.

В комментариях пользователи требуют найти и наказать водителя агрессивного грузовичка. По мнению очевидцев, его действия не только могли привести к гибели инспектора, но и создают угрозу для всех участников дорожного движения.

Будем надеяться, что агрессивного водителя найдут и привлекут к ответственности, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.