Коммерсант: снятый с должности словами «Уволен, ***» чиновник госпитализирован

Увольнение связано с неудовлетворительной работой муниципалитета, в частности ремонтом школ и повреждением памятного камня, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Жидков, не понимая причин своей отставки, отметил, что между ним и губернатором не было конфликта по поводу ситуации с памятником. Федорищев подчеркнул, что неуважение к памяти героев войны стало основанием для его решения.