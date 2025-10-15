Коммерсант: снятый с должности словами «Уволен, ***» чиновник госпитализирован

Сейчас Жикдов находится в больнице.
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого матом отстранили от должности, госпитализирован. Об этом сообщили СМИ.
«Уволенный губернатором Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом», — пишет «Коммерсантъ-Волга». По данным издания, сейчас он находится в одном из медучреждений региона.
Юрий Жидков занимал пост главы Кинельского района с 2020 года, а до этого исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил Жидкова после инспекции, где высказался в его адрес нецензурно.
Увольнение связано с неудовлетворительной работой муниципалитета, в частности ремонтом школ и повреждением памятного камня, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Жидков, не понимая причин своей отставки, отметил, что между ним и губернатором не было конфликта по поводу ситуации с памятником. Федорищев подчеркнул, что неуважение к памяти героев войны стало основанием для его решения.