Суд оставил в СИЗО директора «Калининградского крематория»

Ранее директор «Калининградского крематория» фигурировал в публикации «История одних похорон». Как утверждала похоронившая сына собеседница «Нового Калининграда», мужчина по имени Сергей ответил ей по телефону, который был указан на сайте «Альты» (в настоящее время не работает) и представился заместителем директора муниципального учреждения. Позже он сообщил, что на самом деле является директором крематория и к «Альте» отношения не имеет. Героиня публикации предоставила в распоряжение редакции распечатку телефонных звонков, подтверждающих информацию о телефонных переговорах.