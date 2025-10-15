Два человека погибли в страшном ДТП с участием 13-летнего водителя в Алматинской области

По неподтвержденным данным, 34-летний водитель ВАЗа не наступил на дорогу Hyundai Grandeur, за рулем которого был 13-летний ребенок. От удара последний отбросило, и он врезался в столб. К сожалению, водитель и пассажир Лады скончались на месте. Мальчика доставили в больницу.