В США мать арестовали за насилие над дочерью и передачу видео педофилу

Правоохранители Флориды арестовали американку, которая принуждала свою 11-летнюю дочь к сексуальным действиям на камеру, в том числе к зоофилии, пишет New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Пинеллас.
«Мать, имя и возраст которой не разглашаются, была арестована в своем доме в Сент-Питерсберге, штат Флорида, после того, как власти арестовали 38-летнего мужчину, который получал и просматривал детскую порнографию, которую женщина якобы отправляла ему», — говорится в материале.
Силовики установили, что женщина сняла как минимум 14 видео с участием ребенка. Остальные члены семьи не знали о насилии.
«Эти случаи являются худшими случаями жестокого обращения с детьми, и в этом случае это не просто сексуальное насилие над ребенком, это грубое сексуальное насилие над маленькой девочкой со стороны ее матери», — заявил журналистам шериф Боб Гуалтьери.
По его словам, женщине предъявлено 41 обвинение, в том числе по четырем пунктам в сексуальном насилии, 13 пунктам в передаче детской порнографии, 13 пунктам в сексуальных действиях с ребенком и трем пунктам в сексуальных действиях с участием животных.
Ранее в Британии женщина до смерти затрясла 3-месячную дочь.