Жителя Туапсе заподозрили в участии в террористической организации

Кроме того, в январе 2025 года молодой человек, по версии следствия, во время личных встреч со знакомыми пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации, склонял их к переезду на территорию Украины и вовлечению в ряды экстремистских структур, обещая поддержку и убеждая в «правильности» подобных действий. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов.