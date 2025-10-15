Суд арестовал счета и имущество блогера Ефремова* на сотни миллионов рублей

Согласно материалам расследования, предприниматель, находясь в Москве и Подмосковье в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, демонстрируя оппозиционные взгляды к действующей власти, систематически перечислял по одной тысяче рублей ежемесячно в течение шести месяцев на нужды организации, запрещенной за экстремистскую деятельность. Останкинский районный суд Москвы 19 августа избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ограничения определенных действий.