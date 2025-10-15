Суд арестовал счета и имущество блогера Ефремова* на сотни миллионов рублей

Следственными органами и судом применены обеспечительные меры в отношении всей собственности и банковских счетов Никиты Ефремова (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ), основателя сети торговых точек по продаже одежды и обуви.
Такие меры приняты в рамках уголовного производства о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, иностранным агентом, деятельность запрещена). Об этом сообщили «ТАСС» в правоохранительных органах.
В ходе процессуальных и оперативных мероприятий были идентифицированы криптовалютные кошельки, а также рублевые и иностранные банковские счета, принадлежащие обвиняемому. На все перечисленные активы, включая объекты недвижимости и денежные средства, наложен арест.
Сложившаяся судебная практика по аналогичным делам в Москве свидетельствует, что по статьям о финансировании экстремизма судьи обычно назначают наказание в виде реального лишения свободы. По информации осведомленных источников, общая стоимость арестованного имущества блогера может достигать сотен миллионов рублей.
Ефремову инкриминируется шесть эпизодов противоправной деятельности по статье 282.3 Уголовного кодекса, связанных с предоставлением или сбором денежных средств, заведомо предназначенных для поддержки экстремистской деятельности.
Согласно материалам расследования, предприниматель, находясь в Москве и Подмосковье в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, демонстрируя оппозиционные взгляды к действующей власти, систематически перечислял по одной тысяче рублей ежемесячно в течение шести месяцев на нужды организации, запрещенной за экстремистскую деятельность. Останкинский районный суд Москвы 19 августа избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ограничения определенных действий.
