«Ъ»: Уволенного матом главу Кинельского района Жидкова госпитализировали

Сам уволенный глава заявил, что испытывает обиду из-за произошедшего. Он заявил, что не понимает причин своего увольнения. При этом район под его руководством занял первое место в регионе по экономическим показателям за 2024 год. Однако средства на ремонт школ и других объектов были запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начались.