В Донецке задержали жительницу за работу на Украину

По данным ФСБ, женщину завербовали через Telegram.
В ДНР задержана местная жительница, завербованная Службой безопасности Украины (СБУ). Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщили в ФСБ РФ.
«Установлено, что злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», — сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что по заданию украинских кураторов она изъяла из ранее оборудованного тайника контейнер. В нем находились компоненты самодельного взрывного устройства. Она переместила его в аналогичный тайник, «используемый в диверсионно-террористических целях».
В июле сотрудники задержали жителя Камчатского края, подозреваемого в установлении связей со СБУ и передаче ей сведений о военных объектах на территории России. Для получения необходимых сведений подозреваемый выезжал с Камчатки в Краснодарский край.