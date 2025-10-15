На активы блогера Ефремова*, донатившего ФБК**, наложили обеспечительные меры

На все банковские счета и недвижимость, принадлежащие блогеру Никите Ефремову*, наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**). Об этом в среду, 15 октября, сообщили в правоохранительных органах.
— В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены криптокошельки, а также рублевые и валютные банковские счета, принадлежащие обвиняемому. На все эти активы, недвижимость и денежные счета наложены обеспечительные меры, — передает слова источника в правоохранительных органах ТАСС.
Никита Ефремов* проходит по делу о финансировании ФБК**. По данным правоохранителей, в совокупности сумма арестованных активов блогера может достигать сотни миллионов рублей. Накануне стало известно, что силовики допросили бизнес-партнеров Ефремова* студентов магистратуры РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиты Бабаяна. На данный момент они проходят в качестве свидетелей.
Ефремова* задержали в аэропорту Шереметьево 19 августа. Он перевел на счет экстремистской организации шесть тысяч рублей. В связи с этим в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Столичный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.
**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.