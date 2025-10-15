Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На активы блогера Ефремова*, донатившего ФБК**, наложили обеспечительные меры

На все банковские счета и недвижимость, принадлежащие блогеру Никите Ефремову*, наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**). Об этом в среду, 15 октября, сообщили в правоохранительных органах.

На все банковские счета и недвижимость, принадлежащие блогеру Никите Ефремову*, наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**). Об этом в среду, 15 октября, сообщили в правоохранительных органах.

— В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены криптокошельки, а также рублевые и валютные банковские счета, принадлежащие обвиняемому. На все эти активы, недвижимость и денежные счета наложены обеспечительные меры, — передает слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Никита Ефремов* проходит по делу о финансировании ФБК**. По данным правоохранителей, в совокупности сумма арестованных активов блогера может достигать сотни миллионов рублей. Накануне стало известно, что силовики допросили бизнес-партнеров Ефремова* студентов магистратуры РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиты Бабаяна. На данный момент они проходят в качестве свидетелей.

Ефремова* задержали в аэропорту Шереметьево 19 августа. Он перевел на счет экстремистской организации шесть тысяч рублей. В связи с этим в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Столичный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.