Работавшая на СБУ жительница Донецка задержана ФСБ

По данным ведомства, женщина была завербована представителем СБУ через мессенджер Telegram. Она следила за автомобилями у административных зданий в Донецке и передавала собранные данные украинским спецслужбам.
Кроме того, как сообщили в ФСБ, подозреваемая выполнила еще одно задание кураторов. Она забрала из тайника компоненты взрывного устройства и оставила их в новом месте для совершения диверсии. Сразу после этого ее задержали сотрудники спецслужбы.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».