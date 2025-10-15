Ричмонд
Работавшая на СБУ жительница Донецка задержана ФСБ

В Донецке пресечена деятельность агента СБУ. Женщина не только шпионила за автомобилями у административных зданий, но и была звеном в подготовке теракта, перемещая компоненты для взрывного устройства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Донецке местную жительницу по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, женщина была завербована представителем СБУ через мессенджер Telegram. Она следила за автомобилями у административных зданий в Донецке и передавала собранные данные украинским спецслужбам.

Кроме того, как сообщили в ФСБ, подозреваемая выполнила еще одно задание кураторов. Она забрала из тайника компоненты взрывного устройства и оставила их в новом месте для совершения диверсии. Сразу после этого ее задержали сотрудники спецслужбы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».