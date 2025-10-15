В Приднестровье пропал 15-летний подросток: Вышел из дома и исчез — его не могут найти уже пять дней

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавший Олег Абрамов, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 28−417, 27−757, 43−322, 0 (779) 03−277 либо на горячую линию «102». Напишите в Viber +37377505426 или Telegram: +37377997253.