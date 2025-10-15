В Приднестровье пропал 15-летний подросток: Вышел из дома и исчез — его не могут найти уже пять дней

УВД г. Бендеры разыскивает 15-летнего Олега Абрамова, проживающего в с. Гиска. Вечером 10 октября он ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост около 163 см, среднего телосложения. Черты лица крупные. Глаза карие, нос прямой, уши большие, губы пухлые, волосы прямые, чёрные.
Особые приметы: быстро говорит, ходит торопливо. Есть послеоперационные шрамы: под правой лопаткой (около 3 см), на правой ладони (около 5 см).
Был одет в чёрные спортивные штаны с белой надписью у кармана слева, в чёрный батник с капюшоном, с белыми надписями и полосками.
Был обут в белые кеды.
При себе имел чёрную мужскую сумку «бананку» с белым рисунком.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавший Олег Абрамов, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 28−417, 27−757, 43−322, 0 (779) 03−277 либо на горячую линию «102». Напишите в Viber +37377505426 или Telegram: +37377997253.