В Тулуне мать разрешила 11-летнему сыну сесть за руль «Хонды»

Маму 11-летнего школьника привлекли к административной ответственности за то, что она доверила своему сыну управление автомобилем. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, найти нарушителей удалось во время патрулирования улицы Сорокина. Полицейские заметили, что водитель движется неумело, неуверенно.
— При приближении к минивэну инспекторы увидели, что за рулем находится ребенок, и потребовали остановиться. Позже выяснилось, что управлял машиной школьник, а на пассажирском сиденье находилась его мать. С ее слов она обучала сына вождению, — рассказали в пресс-службе ведомства.
С женщиной провели профилактическую беседу, а также привлекли за передачу автомобиля человеку без водительских прав и за неисполнение родительских обязанностей.
