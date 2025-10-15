В Перми рассерженный межеванием земли мужчина повалил соседа на кирпичи

Как рассказывает ведомство, конфликт между двумя соседями произошёл в процессе межевания земельных участков. Мужчины начали ругаться, пока один из них не решил пнуть своего соперника по ногам. Пострадавший рухнул на землю и ударился о кирпич, который оказался под ним. Из-за сильной боли мужчина обратился в медучреждение, в котором ему рассказали, что у него сломаны рёбра.