В Перми рассерженный межеванием земли мужчина повалил соседа на кирпичи

Мужчина, рассерженный межеванием участков, повалил своего соседа на кирпичи в Перми, сообщает ГУФССП региона.
Как рассказывает ведомство, конфликт между двумя соседями произошёл в процессе межевания земельных участков. Мужчины начали ругаться, пока один из них не решил пнуть своего соперника по ногам. Пострадавший рухнул на землю и ударился о кирпич, который оказался под ним. Из-за сильной боли мужчина обратился в медучреждение, в котором ему рассказали, что у него сломаны рёбра.
На больничном пострадавший провёл больше трёх недель: на это время ему пришлось нанять помощника для ухода за пожилым родственником, а у самого мужчины появилась тревожность и приступы гипертонии. Из-за того, что виновник падения не извинился и добровольно не загладил вред, второй мужчина обратился за компенсацией в суд.
«Обстоятельства, при которых была получена травма, подтверждались показаниями свидетелей и самого истца. Также в материалах гражданского дела присутствовала медицинская справка, указывающая на то, что заявителю был причинен вред здоровью средней степени тяжести», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
В пользу пострадавшего была назначена компенсация в 50 тысяч рублей. Взысканием занялись судебные приставы Свердловского района, которые начали взыскание из заработной платы мужчины и ввели исполнительский сбор. Через некоторое время долг удалось погасить полностью.