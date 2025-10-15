Ричмонд
Блогер «Кучерявый» объяснил, почему Усольцевы могли сбежать в США

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

После завершения активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге, блогер Александр «Кучерявый» выдвинул новую версию их исчезновения. По его мнению, Усольцевы могли сбежать в США.

Александр отметил, что Сергей Усольцев, глава семьи, имел связи с американцами через программы обмена студентами и бизнес-инкубаторы, финансируемые американскими грантами. Он также указал на то, что Усольцевы могли выехать из страны по поддельным документам через Монголию и Казахстан.

«Напомню, что поиски стартовали лишь через два дня после исчезновения семьи, и этого времени было достаточно, чтобы выехать из страны по поддельным документам. Например, через Монголию, ближайшую границу, а затем через Казахстан и Турцию улететь куда нужно», — сказал Александр.

Блогер подчеркнул, что Сергей Усольцев был опытным походником и не мог не учесть резкого ухудшения погодных условий, что могло сыграть на руку семье при организации побега.

Кроме того, у Усольцева в США живет сын с его бывшей женой. Об этом мы рассказывали ранее.

Напомним, Ирина, Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь ушли в поход в районе Минской петли 28 сентября 2025 года. С ними была собака породы корги. Активно их начали искать только с 1 октября, так как сын женщины не сразу сообщил, что семья пропала.

На данный момент нет почти никаких зацепок. Поисковики даже не обнаружили следы костра. А глубокий снег замел вообще всё. Единственно, сообщалось о сигнале с телефона Сергея, который смогли зафиксировать. Тогда выяснилось, что изначально их могли искать не там.

С 12 октября поисковый штаб возле Кутурчин свернули. Поиски теперь ведут только профессионалы.