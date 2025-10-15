Ричмонд
Астанчанин представлялся полицейским ради наживы и получил срок

В Астане осудили мужчину, который выдавал себя за сотрудника полиции и мошенническим путем заполучил свыше 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

Источник: Nur.kz

Как сообщили на сайте прокуратуры Астаны, местный житель обманул несколько потерпевших, которые являлись его знакомыми. Он обещал помочь им в получении водительских прав и переоформлении автомобиля за определенную плату.

Однако, по данным прокуратуры, после получения от потерпевших денежных средств на сумму свыше 1 млн тенге, обязательств мужчина не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению.

«Приговором суда с учетом полного признания вины и возмещения ущерба ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля», — подчеркнули в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города обращает внимание, что за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.