Экс-мэр Красноуфимска Михаил Конев останется в СИЗО по решению суда

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию защиты экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева, оставил без изменения решение Красноуфимского райсуда о его аресте. Он останется в СИЗО до 24 ноября, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.