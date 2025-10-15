Экс-мэр Красноуфимска Михаил Конев останется в СИЗО по решению суда

Следствие предъявило Михаилу Коневу обвинение по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Сообщалось, что мэр трудоустроил в МБУ «ЖКУ» председателя местной думы Анатолия Худякова, должность которого в представительном органе является неоплачиваемой.
Как сообщил «Ъ-Урал» источник в силовой среде, ранее его подозревали в незаконной передаче оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, 25 сентября депутаты Красноуфимска поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Михаила Конева. Собеседник «Ъ-Урал» сообщал, что мэр направил заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему.
В июне силовики проводили в отношении Михаила Конева проверку. 24 сентября Юрия Ладейщикова временно назначили исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск.