Появились кадры последствий ДТП грузовика с 11 машинами в Уфе, где погибли люди

В Уфе произошло массовое ДТП: грузовик с отказавшими тормозами по пути снес 11 легковых автомобилей, два человека погибли на месте. Об этом сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов, показав видео с места аварии.

Судя по фотографиям и видео с места ДТП, некоторые легковушки оказались всмятку, а одна вовсе вылетела к остановке и перевернулась, оставшись лежать там на крыше.

Также на месте аварии заметны два поврежденных грузовика.

ДТП произошло на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика китайского бренда Shacman по не названной пока причине отказали тормоза, и он на скорости столкнулся с 11 машинами, десять из которых — легковые.

«В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется», — говорит Севастьянов.

На месте ДТП — полиция, МЧС и бригады медиков, а также эксперты главного следственного управления МВД по региону.