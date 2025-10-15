Появились кадры последствий ДТП грузовика с 11 машинами в Уфе, где погибли люди

Судя по фотографиям и видео с места ДТП, некоторые легковушки оказались всмятку, а одна вовсе вылетела к остановке и перевернулась, оставшись лежать там на крыше.
Также на месте аварии заметны два поврежденных грузовика.
ДТП произошло на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика китайского бренда Shacman по не названной пока причине отказали тормоза, и он на скорости столкнулся с 11 машинами, десять из которых — легковые.
«В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется», — говорит Севастьянов.