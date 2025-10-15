Ричмонд
В Могилеве 15-летний учащийся может сесть на 15 лет, выполнив задание куратора

МВД: 15-летний житель Могилева может сесть на 15 лет за работу, которую нашел в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В милиции сообщили о задержании 15-летнего могилевчанина, которому грозит до 15 лет тюрьмы.

Фигурантом уголовного дела стал несовершеннолетний учащийся одного из колледжей Могилева. Подросток работал на интернет-наркошоп. Несколько раз по заданию куратора он забрал оптовые партии психотропа, который потом расфасовал и распространил в Могилеве и Кричеве.

Во время задержания и при обыске дома у несовершеннолетнего закладчика нашли и изъяли 300 граммов особо опасного наркотика.

— Расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет заключения, — прокомментировали в МВД.

Напомним, в Беларуси уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 14 лет.

