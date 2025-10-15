В Могилеве 15-летний учащийся может сесть на 15 лет, выполнив задание куратора

В милиции сообщили о задержании 15-летнего могилевчанина, которому грозит до 15 лет тюрьмы.
Фигурантом уголовного дела стал несовершеннолетний учащийся одного из колледжей Могилева. Подросток работал на интернет-наркошоп. Несколько раз по заданию куратора он забрал оптовые партии психотропа, который потом расфасовал и распространил в Могилеве и Кричеве.
Во время задержания и при обыске дома у несовершеннолетнего закладчика нашли и изъяли 300 граммов особо опасного наркотика.
— Расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет заключения, — прокомментировали в МВД.
Напомним, в Беларуси уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 14 лет.
Тем временем в соседней с Беларусью Польше родители 27 лет удерживали дочь без одежды и документов.
Еще четвертые сутки длятся поиски двух пропавших подростков из Молодечно.
Еще белорус с аллергией на пчел пошел на пасеку и умер.