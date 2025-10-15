Без спроса зашел на склад и мгновенно отравился. Подросток умер страшной смертью из-за опасных химикатов

Трагедия произошла 8 августа 2024 года, когда подросток оказался на территории склада. Ядовитое вещество попало в его организм и привело к смерти в тот же день. Следствие установило, что владелица склада годами игнорировала правила хранения химикатов и не предпринимала мер по их утилизации.