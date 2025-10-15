Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без спроса зашел на склад и мгновенно отравился. Подросток умер страшной смертью из-за опасных химикатов

В Марксе женщину осудили за гибель подростка после отравления химикатами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Марксе 61-летнюю женщину признали виновной в хранении опасных химических веществ, приведшем к смерти подростка. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.

— На протяжении шести долгих лет, с 2018 по 2024 год, женщина хранила в своем складе в селе Георгиевке не менее 45 мешков смертельно опасного инсектицида. Заброшенное помещение не было должным образом защищено, и на его территорию могли беспрепятственно проникать посторонние, включая детей, — пишут журналисты.

Трагедия произошла 8 августа 2024 года, когда подросток оказался на территории склада. Ядовитое вещество попало в его организм и привело к смерти в тот же день. Следствие установило, что владелица склада годами игнорировала правила хранения химикатов и не предпринимала мер по их утилизации.

Несмотря на то, что подсудимая не признала свою вину, суд счел доказательства обвинения неопровержимыми. Ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что год назад в Охотском море обнаружили лодку с семьей Пичугиных из Бурятии.