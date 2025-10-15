Бастрыкину доложат о покушении на жену крупного бизнесмена в Казани

Ранее сообщалось, что 14 октября 2025 года на ул. Восстания в Казани неизвестный ударил 34-летнюю местную жительницу в область шеи и скрылся. Потерпевшая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).