Турист ворвался на радиостанцию Петербурга с экстремистскими лозунгами

Туриста из Казахстана задержали в офисе одной из радиостанции Петербурга — буйный мужчина кричал экстремистки лозунги и мешал журналистам работать. Об этом рассказал портал 78.ru.
Все произошло накануне днем на Васильевском острове — на улице Шевченко. Неадекватный мужчина ворвался в офис одной из местных радиостанций устроил целое шоу. Он кричал, размахивал руками и пугал окружающих. Сотрудники сразу вызвали полицию, и «артиста» задержали.
По предварительной информации, турист прилетел в Россию через аэропорт Шереметьево в августе. Нагулявшись по столице, он перебрался в Петербург и поселился в хостеле на Зверинской улице. Мотивы его действий устанавливаются.
— Путешественника привлекли пока только к административной ответственности за нарушение общественного порядка, — уточняет издание.
Однако правоохранительные органы не исключают и более серьезных последствий — решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом.