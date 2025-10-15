Два человека погибли при столкновении 12 автомобилей в Уфе

Два человека погибли и несколько пострадали в результате массовой аварии с участием 12 автомобилей в Уфе. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у многотонного грузовика Shacman.
Инцидент произошел сегодня около 09:30 на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов, большегруз на скорости врезался в 11 автомобилей.
«В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется», — написал Севастьянов.
Прокуратура республики взяла установление обстоятельств аварии на контроль. По данным ведомства, среди 12 столкнувшихся транспортных средств было два большегруза, а пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в сообщении прокуратуры.
Действия на месте аварии координирует прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев. Там работают все экстренные службы, движение на участке Уфимского шоссе затруднено.