Два человека погибли при столкновении 12 автомобилей в Уфе

«В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется», — написал Севастьянов.

Прокуратура республики взяла установление обстоятельств аварии на контроль. По данным ведомства, среди 12 столкнувшихся транспортных средств было два большегруза, а пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.