Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при столкновении 12 автомобилей в Уфе

В столице Башкирии грузовик Shacman стал причиной массовой аварии. По предварительной версии, из-за неисправности тормозной системы он столкнулся с 11 машинами. Известно о двух погибших и нескольких госпитализированных.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли и несколько пострадали в результате массовой аварии с участием 12 автомобилей в Уфе. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у многотонного грузовика Shacman.

Инцидент произошел сегодня около 09:30 на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов, большегруз на скорости врезался в 11 автомобилей.

«В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется», — написал Севастьянов.
Прокуратура республики взяла установление обстоятельств аварии на контроль. По данным ведомства, среди 12 столкнувшихся транспортных средств было два большегруза, а пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в сообщении прокуратуры.

Действия на месте аварии координирует прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев. Там работают все экстренные службы, движение на участке Уфимского шоссе затруднено.