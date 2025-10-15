Ричмонд
Жительница Красноярска выбросила семь щенков из окна шестого этажа

В Красноярске завели уголовное дело о гибели щенков.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске 33-летняя женщина выбросила семь щенков из окна общежития. По версии краевой прокуратуры, всё произошло еще в июне 2025 года.

Тогда хозяйка собак, не желая обременять себя заботой о питомцах, задумала от них избавиться. Однако решить вопрос гуманным способом оказалось для горожанки «задачей со звездочкой»: в итоге она подошла к окну своей комнаты на шестом этаже, а затем выбросила всех малышей на улицу.

— Утопить их в ведре у меня духа не хватило, а выбросить в окно я посчитала более простым способом решения своей проблемы, — говорит жительница регионального центра.

На женщину завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование — на контроле надзорного ведомства.

