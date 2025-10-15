Жительница Красноярска выбросила семь щенков из окна шестого этажа

Тогда хозяйка собак, не желая обременять себя заботой о питомцах, задумала от них избавиться. Однако решить вопрос гуманным способом оказалось для горожанки «задачей со звездочкой»: в итоге она подошла к окну своей комнаты на шестом этаже, а затем выбросила всех малышей на улицу.