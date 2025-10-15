В Челябинской области рыбаки попали в смертельную ловушку.

На острове в акватории озера Чебаркуль два любителя рыбалки потеряли связь с внешним миром после того, как резиновая лодка мужчин повредилась и начала сдуваться. Буквально на пару секунд они сумели поймать сигнал на промокшем смартфоне, чтобы позвонить родственникам и сообщить свое местонахождение.