В Челябинской области рыбаки попали в смертельную ловушку

В Челябинской области рыбаки попали в смертельную ловушку.

Источник: 1obl.ru

На острове в акватории озера Чебаркуль два любителя рыбалки потеряли связь с внешним миром после того, как резиновая лодка мужчин повредилась и начала сдуваться. Буквально на пару секунд они сумели поймать сигнал на промокшем смартфоне, чтобы позвонить родственникам и сообщить свое местонахождение.

Как рассказали в 1obl.ru, искать угодивших в смертельную ловушку жителей отправились южноуральские спасатели. Поиски длились всю ночь, и, наконец, рыбаков удалось обнаружить в районе Вокрапиловой курьи.

После оперативной эвакуации на берег их передали медикам.