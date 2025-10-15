В Саратове задержали 18-летнего пособника телефонных мошенников

— Жертвами стали три пожилые женщины в возрасте 83 и 86 лет. Все они поверили в классическую схему обмана «Ваш родственник попал в ДТП» и передали мошенникам в общей сложности 535 тысяч рублей. За свою «работу» задержанный получал процент — от 15 до 30 тысяч рублей с каждого перевода, — пишут журналисты.