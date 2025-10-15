Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове задержали 18-летнего пособника телефонных мошенников

Жертвами стали три пожилые женщины в возрасте 83 и 86 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове полиция задержала 18-летнего молодого человека, который помогал телефонным аферистам обманывать пенсионерок. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, подросток работал в мошеннической схеме как «переводчик»: курьеры привозили ему деньги, а он через банкомат отправлял их преступникам.

— Жертвами стали три пожилые женщины в возрасте 83 и 86 лет. Все они поверили в классическую схему обмана «Ваш родственник попал в ДТП» и передали мошенникам в общей сложности 535 тысяч рублей. За свою «работу» задержанный получал процент — от 15 до 30 тысяч рублей с каждого перевода, — пишут журналисты.

Следователи завели уголовное дела по статье о мошенничестве, парню грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут других участников преступной группы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске жертва отправила мошенникам 1,7 миллиона рублей в коробке с игрушкой.