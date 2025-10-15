Ричмонд
Задержание в Сочи вербовщика в террористы показали на видео

ТАСС, 15 октября. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео задержания в Сочи мужчины, которого подозревают в вербовке россиян в террористическую организацию.

На кадрах виден момент задержания жителя Туапсе в Международном аэропорту Сочи.

Фигуранта арестовали. Заведено уголовное дело по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

