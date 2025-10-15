Задержание в Сочи вербовщика в террористы показали на видео

На кадрах виден момент задержания жителя Туапсе в Международном аэропорту Сочи.
Фигуранта арестовали. Заведено уголовное дело по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.
Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.Читать дальше