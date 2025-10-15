Превышение скорости: СК рассказал детали смертельного ДТП с маршруткой

Микроавтобус оборудован ремнями безопасности, однако большинство пассажиров и водитель ими не воспользовались.
В СК обратили внимание, что маршрутка сначала столкнулась с трактором, который ехал в попутном направлении, а уже после этого выехала на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулась с другим авто.
У трактора работал проблесковый маяк желтого цвета, однако не функционировали габаритные огни транспортного средства и прицепа. На фоне глава СК призвал незамедлительно начать проверки маршрутных такси и сельскохозяйственной техники.
Что произошло
Смертельное ДТП случилось вечером 10 октября. Маршрутка марки Mercedes следовала по маршруту Минск — Мозырь.
На 72-м километре автодороги Р-31 (Бобруйск-Мозырь границы Украины) она столкнулась с трактором с полуприцепом. После этого микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП погибли шесть пассажиров маршрутного такси. Травмы различной степени тяжести получили еще восемь человек, они были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).