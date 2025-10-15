«Хотел преобразить дачный участок»: вместо покупки новой качели, пенсионер украл ее из центра города

В Братске пенсионер решил приобрести себе качели для дачного участка незаконным образом. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 70-летний мужчина спилил конструкцию в парковой зоне центра города.
— Несколько недель назад сотрудники коммунальной службы города обнаружили пропажу и сообщили в полицию. Стоимость украденной качели оценили в более чем 40 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе полиции.
Задержанный рассказал правоохранителям, что хотел установить качели у себя на участке и даже нанял транспортную компанию для их перевозки.
Полицейские оперативно изъяли «ценное» имущество и вернули его законному владельцу. Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».