«Хотел преобразить дачный участок»: вместо покупки новой качели, пенсионер украл ее из центра города

В Братске задержали 70-летнего похитителя качели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске пенсионер решил приобрести себе качели для дачного участка незаконным образом. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 70-летний мужчина спилил конструкцию в парковой зоне центра города.

— Несколько недель назад сотрудники коммунальной службы города обнаружили пропажу и сообщили в полицию. Стоимость украденной качели оценили в более чем 40 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе полиции.

Задержанный рассказал правоохранителям, что хотел установить качели у себя на участке и даже нанял транспортную компанию для их перевозки.

Полицейские оперативно изъяли «ценное» имущество и вернули его законному владельцу. Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».