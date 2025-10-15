В Витебской области руководитель заключал фиктивные договоры продажи имущества предприятия

Согласно материалам дела, управляющий организации, находящейся в стадии банкротства, за денежное вознаграждение от коммерческих структур на сторонних лиц заключал фиктивные договоры купли-продажи имущества предприятия, не имея полномочий им распоряжаться. Более того, по договору, заключенному с ним, он обязан был принять меры по сохранности имеющихся в наличии товарно-материальных ценностей ликвидируемого общества. Однако руководитель скрыл от учета и осуществил незаконную реализацию взяткодателю неучтенных узлов и агрегатов зерносушилки, которые фактически должны были быть восстановлены до работоспособного состояния.