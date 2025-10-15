Ричмонд
В Витебской области руководитель заключал фиктивные договоры продажи имущества предприятия

15 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело в отношении управляющего организации, находящейся в стадии банкротства, ему инкриминированы получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Витебской области.

Источник: Генпрокуратура

Согласно материалам дела, управляющий организации, находящейся в стадии банкротства, за денежное вознаграждение от коммерческих структур на сторонних лиц заключал фиктивные договоры купли-продажи имущества предприятия, не имея полномочий им распоряжаться. Более того, по договору, заключенному с ним, он обязан был принять меры по сохранности имеющихся в наличии товарно-материальных ценностей ликвидируемого общества. Однако руководитель скрыл от учета и осуществил незаконную реализацию взяткодателю неучтенных узлов и агрегатов зерносушилки, которые фактически должны были быть восстановлены до работоспособного состояния.

Противоправными действиями предприятию причинен ущерб на сумму свыше Br11 тыс. Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Витебской области. Подозреваемому за получение взятки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.