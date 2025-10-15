В Иркутске изъяли более 1200 машинок для майнинга. Правоохранители провели обыск на одном из производственных предприятий на улице Розы Люксембург. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по региону.
— Помимо основного оборудования, изъяли также две трансформаторные подстанции, десять приборов учета и 66 комплектов оборудования для майнинга, в том числе видеокарты, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь они осматривают приборы учета, чтобы установить объемы потребленной электроэнергии.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулуне мать разрешила 11-летнему сыну сесть за руль «Хонды». Так женщина пыталась научить школьника управлять автомобилем.