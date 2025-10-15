Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске изъяли более 1200 машинок для майнинга

Изъяли также две трансформаторные подстанции и десять приборов учета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске изъяли более 1200 машинок для майнинга. Правоохранители провели обыск на одном из производственных предприятий на улице Розы Люксембург. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по региону.

— Помимо основного оборудования, изъяли также две трансформаторные подстанции, десять приборов учета и 66 комплектов оборудования для майнинга, в том числе видеокарты, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь они осматривают приборы учета, чтобы установить объемы потребленной электроэнергии.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулуне мать разрешила 11-летнему сыну сесть за руль «Хонды». Так женщина пыталась научить школьника управлять автомобилем.